Как действовать, когда укусила змея (видео)

Лето – это не только пора отпусков, но и сезон активности змей. В Украине обитают три вида ядовитых змей, укусы которых особенно опасны - гадюка обыкновенная, степная гадюка и гадюка Никольского.

Особенно опасны укусы змей для детей и больных людей с ослабленным иммунитетом. Что же делать, если укусила змея?

1. При укусе змеи необходимо срочно вызвать «скорую» и оказать домедицинскую помощь.

2. Потерпевшему необходимо сохранять спокойствие и стараться не двигаться.

3. Освободить пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений.

4. На место укуса наложить стерильную повязку с антисептиком.

5. Дать пострадавшему воду – при укусе змеи важно много пить.

6. Если есть аптечка, необходимо выпить 1-2 таблетки от аллергии.

7. По возможности, приложить к ране лед, завернутый в ткань.

8. Нельзя обрабатывать рану дополнительно, «прижигать» ее или накладывать жгут.

9. Высасывать яд тоже не следует: таким образом вероятность заражения увеличивается. К тому же, опасности подвергается и человек, у которого яд окажется во рту. Высасывать яд можно только тогда, если невозможно получить медицинскую помощь. // УНИАН