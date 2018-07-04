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В Херсоне женщина пыталась продать трехмесячного сына

04.07.2018 17:36

Женщину, которая пыталась продать трехмесячного сына, задержали в Херсоне правоохранители сегодня, 4 июля

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Depo.Херсон.

продавала ребенка

Трехмесячного младенца женщина оценила в 210 тыс. грн. Задержали злоумышленницу сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением ГУНП.

 

 

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