В Херсоне женщина пыталась продать трехмесячного сына

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Женщину, которая пыталась продать трехмесячного сына, задержали в Херсоне правоохранители сегодня, 4 июля
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Depo.Херсон.
Трехмесячного младенца женщина оценила в 210 тыс. грн. Задержали злоумышленницу сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением ГУНП.
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