В Харьковской области в результате несчастного случая погиб механик-водитель

В Чугуевском районе Харьковской области погиб механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток". Инцидент произошел во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники, сообщает в Facebook оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.

Старший сержант Александр Скус получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. В командование заявили, что по предварительным данным, военный нарушил технику безопасности при проведении работ.

"Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих", - говорится в сообщении.