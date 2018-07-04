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В Харьковской области в результате несчастного случая погиб механик-водитель

04.07.2018 17:58

В Чугуевском районе Харьковской области погиб механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования "Восток". Инцидент произошел во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники, сообщает в Facebook оперативное командование "Восток" Вооруженных Сил Украины.

Старший сержант Александр Скус получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. В командование заявили, что по предварительным данным, военный нарушил технику безопасности при проведении работ.

"Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих", - говорится в сообщении.

 

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