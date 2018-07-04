Суд над Гепой-Кернесом снова перенесли – не пришли прокуроры и потерпевшие

Заседание Киевского райсуда Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников в третий раз за три дня перенесли из-за неявки обвинителей.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа с ссылкой на информацию полученную в суде.

"Кернес, оба его охранника, адвокаты и представители ОБСЕ присутствуют на суде. В течение часа не явились прокуроры, потерпевшие и их адвокаты. Судья Андрей Антонов огласил заявление стороны обвинения с просьбой учесть их занятость и назначить заседание после 17 июля", - отметили в суде.

В то же время, добавили в суде, адвокаты Кернеса назвали неявку стороны обвинения - а в деле заняты 19 прокуроров - злоупотреблением правами и блокированием намеченных прений. "Суд выслушал мнения и признал как факт в третий раз за три дня неявку обвинителей без уважительной причины", - пояснили в суде. Очередное заседание состоится 5 июля в 11:00.

Кернес и его охранники обвиняются в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Назначенные на 2 и 3 июля заседание Киевского райсуда Полтавы по этому делу были перенесены из-за неявки ряда участников процесса, включая прокуроров. 26 июня на заседании Киевского райсуда Полтавы по делу Кернеса прокурор Александр Ганилов пытался дать отвод судье Андрею Антонову "за предвзятость", но суд расценил это как злоупотребление правом прокурора на отвод с целью затягивания дела, которое рассматривается уже четвертый год.

Суд принял предложение стороны защиты закончить рассмотрение доказательств и перейти к дебатам. Кернес и его охранники заявили, что показания давать не будут, а все, что считают нужным, скажут в судебных дебатах.

11 июня Киевский суд Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников допросил троих свидетелей защиты. На суд не явились свидетели обвинения.

29 мая заседание Киевского райсуда Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников перенесли на 4 июня: не явился ни один из оставшихся шести свидетелей обвинения.

21 мая заседание Киевского райсуда Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников длилось всего 15 минут: ни один из свидетелей не явился.

24 апреля на заседание Киевского райсуда Полтавы доставлены четверо из 15 свидетелей обвинения, остальные - за пределами Украины. Допрошенные свидетели показали, что ничего не помнят.