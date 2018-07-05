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В Скотланд-Ярде заявили об новом отравлении двух человек «Новичком»

05.07.2018 00:29

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что два гражданина Великобритании, которые были отравлены в городе Эймсбери в районе Солсбери, пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом сообщает Sky News.

 

 

Отравленных мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли 30 июня в бессознательном состоянии в частном здании на Магглтон-роуд в Эймсбери, в 10 милях от Солсбери, где в марте отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Телеканал сообщил имена пострадавших. Это Чарли Роули (45 лет), и Доун Стерджесс (44 года).

Скотланд-Ярда пока не видит связи между делом Скрипалей и отравлением в Эймсбери.

 

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