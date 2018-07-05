Росія розмістила на окупованих територіях 1 тис. артсистем і 700 танків – Порошенко

Для Росії не існує "червоних ліній", і на Донбасі – не заморожений конфлікт, а гаряча війна. Про таке в інтерв'ю сербському телеканалу РТС заявив Президент України Петро Порошенко.

"По-перше, для Росії немає "червоних ліній". Якщо в січні 2014 року ви спитали би мене: чи можливо, що Росія здійснить збройну агресію проти України? Я би сказав, що це неможливо. Те саме із Кримом. Для Росії немає "червоних ліній", в тому числі й відкрита війна", – зазначив глава держави.

Він також наголосив: "Це не заморожений конфлікт. Це гаряча війна".

Як відзначив Порошенко, "Україна бореться лише за мир, повернення українського суверенітету на окуповані території. Нічого більше".

Президент нагадав, що є три важливі документи – Мінські угоди від 5 вересня 2014 року та 19 вересня, а також документ від 12 лютого 2015 року.

"Цей комплекс заходів включає виведення іноземних військ та військової техніки з української території. Зараз на окупованих територіях 700 російських танків, більше тисячі артилерійських систем, більше 300 систем залпового вогню, ніж має на озброєнні німецький Бундесвер. Це справжня агресія проти суверенної і незалежної держави Україна", – зазначив Порошенко. // 5 канал