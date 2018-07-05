В России на 53 году жизни умер депутат, проголосовавший за повышение пенсионного возраста

Депутат был сторонником повышения пенсионного возраста, утверждая, что большая часть российских мужчин способна дожить до 65 лет.

Владимиров скончался 28 июня. По данным газеты «Омутнинские вести», депутат умер, когда находился за рулём своего автомобиля. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Депутат попал в ДТП после пленарного заседания Законодательного собрания, на котором депутаты обсуждали повышение пенсионного возраста. Владимиров и другие члены «Единой России» оценили реформу положительно и проголосовали за повышение пенсионного возраста, сообщает издание «Федпресс».

Как отмечает Znak.com, Владимиров считал, что большая часть мужчин в России способна дожить до 65 лет.

Ранее правительство Медведева предложило начать повышать пенсионный возраст в России с 2019 года. К 2028 году женщины должны выходить на пенсию с 63 лет, а мужчины – с 65. Большинство россиян выступает против этих нововведений, отмечает Breakingmad.