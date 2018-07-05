После инцидента с ядом в аэропорту Тбилиси задержан россиянин

Семь человек были госпитализированы в Тбилиси после происшествия в столичном аэропорту. По данным грузинских спецслужб, россиянин разлил ядовитую жидкость в зале вылета возле касс.

В международном аэропорту Тбилиси был задержан гражданин России, который, как утверждается, 2 июля разлил в зале вылета ядовитую жидкость. Об этом в среду, 4 июля, сообщили в Службе государственной безопасности Грузии. По данным ведомства, инцидент произошел в кассе одной из авиакомпании.

В настоящий момент следствие ведет департамент контрразведки службы госбезопасности. Не сообщается, были ли действия задержанного преднамеренными. Также нет подробностей о том, какое ядовитое вещество могло находиться у россиянина.

После происшествия в больницу доставили семь человек, среди которых были сотрудники тбилисского аэропорта. У некоторых из них наблюдались симптомы отравления, такие как рвота, помутнение сознания, раздражение слизистых глаз и ротовой полости. По сообщениям СМИ, у других признаков интоксикации не было, но они находились рядом с местом происшествия и должны были сдать анализы. По информации врачей, состояние всех госпитализированных стабильное и они выписаны из клиники. Задержек в работе аэропорта во время инцидента не было. // Deutsche Welle