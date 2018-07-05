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В России пьяная водитель трамвая во время рейса выпила бутылку водки и сбила легковушку

05.07.2018 08:47

Едва стояла на ногах. Пьяная водитель трамвая устроила ДТП и попыталась сбежать

Инцидент произошел 3 июля в российском городе  Орле. Вагоновожатая прямо во время рейса выпила бутылку водки, сбила легковушку и не на шутку перепугала пассажиров.

Утром 3 июля водитель трамвая, следующего по маршруту №4, успешно прошла предрейсовую проверку и отправилась возить пассажиров. Во время обеденного перерыва вагоновожатая купила бутылку водки. На вопрос кондуктора «зачем?» она ответила, что вечером к ней придут гости отмечать годовщину смерти матери. Однако до вечера женщина не дотерпела и решила употребить алкоголь прямо на маршруте, причем, судя по всему, угостила и кондуктора — очевидцы утверждают, что та тоже была пьяна.

На 1-й Курской улице трамвай зацепил легковой автомобиль Kia, но не остановился и продолжил движение. Легковушка пострадала несильно, и ее водитель бросилась за уезжающим трамваем в погоню, а также сообщила о ДТП в полицию. «Пьяный» трамвай скоро задержали, вагоновожатую выводили из кабины под руки двое гаишников — она едва стояла на ногах! Через несколько минут женщина уснула в полицейской Приоре. Задержание снял на мобильный телефон очевидец и выложил видео в интернет.

Женщину уже с позором уволили, и в ближайшее время она станет фигурантом уголовного дела. // За рулем

 

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