Поліція розшукує 17-річну жительку Жмеринського району (фото)

27 червня дівчина поїхала на потязі до м.Вінниці і до теперішнього часу не повернулась.

Її прикмети: на вигляд 18-20 років, зріст 180 см., худорлявої тілобудови, русяве волосся.

На момент зникнення була одягнена в чорні джинси, рожеву куртку та кросівки рожевого кольору.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили дівчину та можуть допомогти у її розшуку, повідомити у поліцію за телефонами : (0432) 594099,594155 або «102»

Відділ комунікації поліції Вінницької області