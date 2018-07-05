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Поліція розшукує 17-річну жительку Жмеринського району (фото)

05.07.2018 09:09

Управлінням карного розшуку ГУНП у Вінницькій області встановлюється місцезнаходженняя безвісти зниклої неповнолітньої Оксани Мороз, 19.01.2001 р. н.

27 червня дівчина поїхала на потязі до м.Вінниці і до теперішнього часу не повернулась.

Її прикмети: на вигляд 18-20 років, зріст 180 см., худорлявої тілобудови, русяве волосся.

На момент зникнення була одягнена в чорні джинси, рожеву куртку та кросівки рожевого кольору.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили дівчину та можуть допомогти у її розшуку, повідомити у поліцію за телефонами : (0432) 594099,594155 або «102»

 

Відділ комунікації поліції Вінницької області

 

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