Двох родичів, від хуліганських дій яких потерпали жителі селища Олександрівка, заарештовано

Братам повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За клопотанням поліцейських, судом стосовно обох чоловіків обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До Олександрівського відділення поліції надійшло повідомлення про протиправні дії місцевих жителів. Громадяни, які раніше вже потрапляли у поле зору поліцейських, вночі пошкодили майно та знищили близько десятка дерев на території господарства.

За цим фактом слідчими було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 269 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особам поліцейські повідомили підозру та звернулися з відповідним клопотанням до суду щодо їх арешту.

Завдяки активній позиції громадськості, сьогодні стосовно підозрюваних обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

За вчинене обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Сектор комунікації поліції Кіровоградської області