Двох родичів, від хуліганських дій яких потерпали жителі селища Олександрівка, заарештовано

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Братам повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За клопотанням поліцейських, судом стосовно обох чоловіків обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
До Олександрівського відділення поліції надійшло повідомлення про протиправні дії місцевих жителів. Громадяни, які раніше вже потрапляли у поле зору поліцейських, вночі пошкодили майно та знищили близько десятка дерев на території господарства.
За цим фактом слідчими було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 269 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особам поліцейські повідомили підозру та звернулися з відповідним клопотанням до суду щодо їх арешту.
Завдяки активній позиції громадськості, сьогодні стосовно підозрюваних обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
За вчинене обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Сектор комунікації поліції Кіровоградської області
В 1986 году Анатолий Марченко объявил голодовку. После его смерти освободили всех политзаключенных СССР. 32 года назад все надеялись, что его смерть не напрасна и он станет...