В Тернопільській області пасажир таксі побив водія і викрав «Ауді»

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Кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 ККУ слідчі Гусятинського відділення поліції розпочали щодо 29-річного тернополянина. Зловмисник побив водія і викрав його автомобіль.
Близько опівночі до чергової частини Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автотранспортом. Телефонував тернополянин, який втратив автомобіль марки «Ауді».
Правоохоронці з’ясували, водій автівки таксував у Тернополі. Близько десятої години вечора до нього підійшов пасажир і попросив довести до райцентру Заліщики. Дорогою клієнт вів себе агресивно, а поблизу Копичинець накинувся на водія і став душити. Власнику транспортного засобу вдалося вирватися і вистрибнути з автомобіля. Тоді зловмисник скористався моментом – пересів на водійське сидіння і натиснув на педаль газу.
Автівку поліцейські знайшли перекинутою за кілометр від місця викрадення. Ще за декілька десятків метрів розшукали й зловмисника.
Нині лиходій затриманий в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області
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