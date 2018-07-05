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В Тернопільській області пасажир таксі побив водія і викрав «Ауді»

05.07.2018 09:57

Кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 ККУ слідчі Гусятинського відділення поліції розпочали щодо 29-річного тернополянина. Зловмисник побив водія і викрав його автомобіль.

Близько опівночі до чергової частини Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автотранспортом. Телефонував тернополянин, який втратив автомобіль марки «Ауді».

Правоохоронці з’ясували, водій автівки таксував у Тернополі. Близько десятої години вечора до нього підійшов пасажир і попросив довести до райцентру Заліщики. Дорогою клієнт вів себе агресивно, а поблизу Копичинець накинувся на водія і став душити. Власнику транспортного засобу вдалося вирватися і вистрибнути з автомобіля. Тоді зловмисник скористався моментом – пересів на водійське сидіння і натиснув на педаль газу.

Автівку поліцейські знайшли перекинутою за кілометр від місця викрадення. Ще за декілька десятків метрів розшукали й зловмисника.
Нині лиходій затриманий в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

 

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