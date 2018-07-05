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Волинянин, який забив дружину до смерті, 9 років проведе за ґратами

05.07.2018 09:49

Прокурори Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 47-річним мешканцем села Бірки своїй дружині тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої.

25 лютого 2018 року чоловік, звинувачуючи дружину у марнотратності, завдав їй, як засвідчили експерти, близько 70 ударів (з них понад 20 – у голову), внаслідок чого заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, від яких 36-річна жінка невдовзі померла.

Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України, призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури області

 

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