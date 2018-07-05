Іноземець, який у монастирі вдарив ножем закарпатця, перебуватиме під вартою

Наразі встановлено, що 31-річний підозрюваний розпочав сварку з потерпілим, у ході якої безпричинно вдарив його ножем в ногу.



Іноземцю вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.



На даний час, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває,

під процесуальним керівництвом Тячівської місцевої прокуратури.



Прес-служба прокуратури Закарпатської області