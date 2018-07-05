69-річний збоченець постане перед судом за розповсюдження дитячої порнографії

Як розповів начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, викрили пенсіонера у травні цього року через IP-адресу, з якої розповсюджувався заборонений контент.



Відеоматеріали, що містять сцени дитячої порнографії, літній чоловік завантажив із заборонених інтернет-ресурсів та зберігав на одному з логічних дисків власного ноутбуку. Розповсюджував – через популярну файлообмінну програму.



Чоловік свою провину визнає. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Харківської області