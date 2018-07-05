69-річний збоченець постане перед судом за розповсюдження дитячої порнографії

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Прокуратура області затвердила обвинувальний акт стосовно 69-річного чоловіка за зберігання та розповсюдження відеопродукції, що містить дитячу порнографію (ч. 4 ст.301 КК України).
Як розповів начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, викрили пенсіонера у травні цього року через IP-адресу, з якої розповсюджувався заборонений контент.
Відеоматеріали, що містять сцени дитячої порнографії, літній чоловік завантажив із заборонених інтернет-ресурсів та зберігав на одному з логічних дисків власного ноутбуку. Розповсюджував – через популярну файлообмінну програму.
Чоловік свою провину визнає. Відповідно до санкції статті йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Харківської області
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