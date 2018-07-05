Засуджено військовослужбовця, який вчинив смертельну ДТП на трасі Київ-Одеса

03.07.2018 Васильківський міськрайонний суд Київської області, отримавши беззаперечні докази військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України, визнав винним колишнього військовослужбовця у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обвинувачений також визнав свою вину повністю.

Встановлено, що у січні 2017 року вказаний віцйськовослужбовець спричинив автомобільну аварію на трасі Київ-Одеса, в результаті якої загинуло троє людей, знаходячись за кермом свого автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

27.04.2017 обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні за обвинуваченням винуватця ДТП у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України було скеровано військовою прокуратурою для розгляду до Васильківського міськрайонного суду Київської області.

Обвинувачений не з’являвся на кілька судових засідань поспіль, мотивуючи це станом здоров’я.

16.02.2018 до матеріалів судової справи прокурором долучено відповідь Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», згідно до якої обвинувачений з 29.12.2017 перебуває на обстеженні та стаціонарному лікуванні у відділенні гнійної хірургії зазначеного лікувального закладу. Це підтвердило й витребування з медзакладу медичної картки хворого та картки стаціонарного хворого. Отримані судом документи з лікувального закладу свідчили, що обвинувачений має серйозні ускладнення після важкої ампутації однієї з нижніх кінцівок на фоні гепатиту, що було розцінено, як тяжка тривала хвороба, внаслідок чого судове засідання було перенесено на липень 2018, до одужання обвинуваченого.

03.07.2018 року вироком суду обвинуваченого визнано винним за ч. 3 ст. 286 КК України та призначено йому покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Зазначимо, що від початку процесу позиція військової прокуратури, яка підтримувала публічне обвинувачення, була незмінною: винного має бути суворо покарано.

Довідково:

• ч. 3 ст. 286 КК України, «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років».

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України