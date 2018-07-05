На сумщині двоє чоловіків, вбили та закопали в полі трьох контрабандистів

В результаті двох днів ретельного пошуку та кропіткої роботи працівники поліції встановили підозрюваних осіб у вбивстві трьох чоловіків з Запорізької області. З’ясувалось, що до розстрілу останніх причетні двоє жителів Сумщини: один - з смт Краснопілля, інший – з Сум. Наразі вони обидва затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо: два дні тому поблизу одного з сіл Краснопільського району були виявлені автомобілі «Рено-Трафік» та «Фольксваген». Обидві автівки мали всі ознаки того, що людей, котрі перебували в салоні, розстріляли: всередині машин експерти знайшли сліди крові, а поблизу обох іномарок – більше десятка стріляних гільз. Під час огляду транспортних засобів полісмени вилучили документи, що належать трьом жителям Запорізької області. Поки тривав огляд транспортних засобів, правоохоронці розгорнули широкомасштабні пошуки. І виявили неподалік в озері кілька найменувань чоловічого одягу, частина з якого мала кульові отвори та сліди крові, взуття та документи, які мають відношення до трьох ймовірних жертв злочину. На пошуки зловмисників та зниклих тіл були зорієнтовані всі територіальні підрозділи поліції Сумщини, виставлені додаткові чергові наряди на дорогах, залучені працівники спецпідрозділів поліції, кінологи зі службовими собаками і т.д. І така широкомасштабна робота дала свій результат: в ході оперативно-пошукових заходів були встановлені двоє чоловіків, підозрюваних у потрійному вбивстві.

Як з’ясували слідчі, на місці події були залишені уламки скла та гумові прокладки з вікна ще одного автомобіля. Тож, коли на одній з автодоріг полісмени побачили УАЗ, що рухався без лобового скла, вони відразу зупинили її та оглянули. В машині під час огляду відчувався сильний запах оцту, крім того, були виявлені замиті сліди крові. Водія відразу затримали і доставили до відділку поліції.

В подальшому з’ясувалось, що загиблі - троє жителів Запорізької області віком 36, 34 та 40 років. Вони планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію сусідньої держави запчастини до сільськогосподарської техніки. А два дні тому вони раптово зникли, і на зв’язок з рідними не виходили. Наразі поліція зібрала достатньо доказів причетності обох затриманих до потрійного вбивства. Серед речдоків також і ювелірні вироби, знайдені у підозрюваних, що належали запоріжчанам. Вчора ж поблизу Краснопілля, на соняшниковому полі, знайдені закопані тіла загиблих чоловіків, зі слідами вогнепальних поранень.

Наразі слідство триває. Процесуальне керівництво по справі здійснює прокуратура області. Затриманим вже готується повідомлення про підозру за п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство трьох осіб з корисливих мотивів) КК України. До обрання запобіжного заходу вони перебуватимуть в ізоляторі тимчасового тримання. В рамках справи остаточно з’ясовуються обставини скоєння злочину та коло інших причетних до нього осіб.

Відділ комунікації поліції Сумської області