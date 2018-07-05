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Верховний суд відмовив захисту Януковича у заміні суддів

05.07.2018 11:31

Верховний суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича у заміні складу суддів Оболонського райсуду у справі про державну зраду.

Про це повідомила речник Генеральної прокуратури Лариса Сарган.

"У вівторок, 3 липня, у Верховному суді розглядалося клопотання сторони захисту президента-втікача Віктора Януковича щодо заміни складу суду. Ну не подобається їм склад суддів Оболонського районного суду міста Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича... Розглянувши клопотання адвокатів екс-президента, Верховний суд не знайшов порушень і визнав прохання захисту безпідставним", - зазначила вона.

За словами Сарган, на саме засідання адвокати Януковича не з’явилися.

Таким чином, резюмувала речник ГПУ, адвокатам Януковича відмовили в задоволенні їхнього клопотання, а розгляд справи про держзраду і далі проходитиме в Оболонському райсуді Києва.

Наступне засідання відбудеться о 10.00 16 липня, а на 30 та 31 липня судом вже призначені дебати у процесі.

 

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