Верховний суд відмовив захисту Януковича у заміні суддів

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Верховний суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича у заміні складу суддів Оболонського райсуду у справі про державну зраду.
Про це повідомила речник Генеральної прокуратури Лариса Сарган.
"У вівторок, 3 липня, у Верховному суді розглядалося клопотання сторони захисту президента-втікача Віктора Януковича щодо заміни складу суду. Ну не подобається їм склад суддів Оболонського районного суду міста Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича... Розглянувши клопотання адвокатів екс-президента, Верховний суд не знайшов порушень і визнав прохання захисту безпідставним", - зазначила вона.
За словами Сарган, на саме засідання адвокати Януковича не з’явилися.
Таким чином, резюмувала речник ГПУ, адвокатам Януковича відмовили в задоволенні їхнього клопотання, а розгляд справи про держзраду і далі проходитиме в Оболонському райсуді Києва.
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