В Києві під час конфлікту старший брат схопив ножа і вдарив ним молодшого

До чергової частини Дарницького управління поліції звернулася киянка, яка повідомила, що виявила в квартирі пораненого чоловіка. На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група поліції та «швидка».

Після надання допомоги лікарі госпіталізували 35-річного потерпілого до міської лікарні. Правоохоронці з’ясували, що два брати і співмешканка одного з них разом жили у квартирі. Чоловіки постійно вживали спиртні напої та сварилися. Під час останнього конфлікту старший брат схопив ножа і вдарив ним молодшого.

Працівники поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 45–річний безробітний місцевий мешканець, який у скоєному злочині зізнався. Речові докази з місця події вилучили та направили на експертизи.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомлено про підозру та слідчий готує клопотання до суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Інна Гамалій