Во сколько будет обходиться б/у авто в Украине в сравнении со странами ЕС, Грузией и Молдовой

В ней излагается сравнение налогов в Украине и стран ЕС. Публикация показывает, насколько в нашей стране ныне существующие акцизы отличаются от европейских. По мнению депутата, принятие законопроектов позволит выйти Украине на один уровень с Польшей в этом вопросе, отмечает Autocentre.

За основу был взят автомобиль за 5000 евро с 2,2-литровым бензиновым мотором и уровнем выбросов СО2 в размере 200 гр/км (этот параметр в ЕС существенно влияет на налоги).

В ниже представленных таблицах можно увидеть, во сколько сейчас обходится такой автомобиль европейцу и украинцу, и какой будет “экономия” для нашего соотечественника в случае принятия новых законов. При этом важно понимать, что чем моложе и экологичнее автомобиль (зависит от объема мотора),тем меньше будет обходиться его растомаживание и оплата за эксплуатационное содержание. В данном же случае для примера был взят автомобиль далеко не первой свежести с внушительным объемом двигателя.