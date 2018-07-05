До 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця Луганщини за розбій

Встановлено, що у травні 2017 року мешканець Троїцького району Луганської області здійснив розбійний напад поєднаний із проникненням у житло. Погрожуючи потерпілій насильством, небезпечним для життя і здоров’я заволодів майном (грошима та золотом) на загальну суму 19 тис грн.

За результатами судового розгляду судом ухвалено обвинувальний вирок та розбійника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Білокуракинського відділу

Старобільської місцевої прокуратури)