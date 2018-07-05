Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

До 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця Луганщини за розбій

05.07.2018 12:15

Білокуракинським відділом Старобільської місцевої прокуратури Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло).

 Встановлено, що у травні 2017 року мешканець Троїцького району Луганської області здійснив розбійний напад поєднаний із проникненням у житло. Погрожуючи потерпілій насильством, небезпечним для життя і здоров’я заволодів майном (грошима та золотом) на загальну суму 19 тис грн.
За результатами судового розгляду судом ухвалено обвинувальний вирок та розбійника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Білокуракинського відділу
Старобільської місцевої прокуратури)

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...