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В Крыму украинского активиста Балуха оккупанты приговорили к 5 годам колонии

05.07.2018 12:29

Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

 Как сообщил из зала суда корреспондент Крым.Реалии, активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

В приговоре судья озвучила, что Балух совершил преступление в связи с «неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями».

2 июля российский прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению Балуха в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей (4 тыс. гривен).

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Ранее суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту до 14 августа.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

 

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