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Электронные террористы занялись харьковскими фитнес-клубами

05.07.2018 12:43

15 электронных сообщений о минировании магазинов, бизнес-центров и фитнес-клубов в Харькове поступило правоохранителям 4 июля.

Об этом сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации. Силовики проверили сообщения, взрычатки не нашли, отмечает Status quo.

Минировали:

  • бизнес-центры на ул. Академика Проскуры, 1, ул. Алчевских, 31, ул. Свободы, 7/9, ул. Б. Хмельницкого, 24, пр. Московский, 142;
  • магазин компьютеров на ул. Героев Труда, 20/321, Гвардейцев Широнинцев, 15/46, пр. Московский, 94, ул. Сумская, 10;
  • фитнес-клубы на ул. Сумская, 85, пр-кт Московский, 86а, ул. Отакара Яроша, 14, пр. Александровский, 114.

 

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