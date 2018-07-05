Электронные террористы занялись харьковскими фитнес-клубами

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15 электронных сообщений о минировании магазинов, бизнес-центров и фитнес-клубов в Харькове поступило правоохранителям 4 июля.
Об этом сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации. Силовики проверили сообщения, взрычатки не нашли, отмечает Status quo.
Минировали:
В 1986 году Анатолий Марченко объявил голодовку. После его смерти освободили всех политзаключенных СССР. 32 года назад все надеялись, что его смерть не напрасна и он станет...