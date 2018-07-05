Возле Барышевке, 15-летний парень получил смертельный удар током, пытаясь сфотографировать закат

В Киевской области, возле пгт Барышевка, погиб 15-летний парень от удара током

Об этом сообщает Нацполиция.

Установили, что компания молодых людей гуляла в вечернее время. Погибший решил сделать фото с заходом солнца, добравшись до верхушки железнодорожного моста. Там парня поразила дуга высоковольтной линии напряжением 10 тысяч вольт, и он упал вниз.

В скорую помощь сообщение о случае поступило около 21:00.

Парня доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Через два часа от полученных травм 15-летний житель Барышевского района скончался в реанимации.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия, опрашиваются свидетели. Продолжается следствие.