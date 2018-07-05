Начальника управління соціального захисту покарали за правопорушення, пов’язане з корупцією

Ківерцівським районним судом Волинської області до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнуто начальника управління соціального захисту населення Ківерцівської районної державної адміністрації.

Посадовець, всупереч вимогам ч.2 ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані, придбавши майно (автомобіль), вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб.

За принципової позиції прокурорів у суді, його визнано винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.

Окрім штрафу посадовець заплатить і судовий збір – понад 300 грн.

Прес-служба прокуратури області