На Житомирщині банда грабувала магазини

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння організованою групою низки крадіжок, пов’язаних із проникненням у приміщення магазинів у різних населених пунктах області.

Наразі усім чотирьом особам, які діяли у складі організованої групи, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна, вчинене організованою групою) КК України.

Йдеться про жителів Житомирщини, віком 48-39-ти років, раніше неодноразово судимих за умисні тяжкі злочини (грабежі, крадіжки, розбої), які протягом січня-квітня цього року, у складі організованої групи скоїли низку крадіжок у Хорошівському, Романівському, Житомирському, Коростенському, Чуднівському, Новоград-Волинському та Любарському районах. Зокрема, проникаючи вночі у магазини, вони нічим не гребували, викрадаючи продукти харчування, алкоголь, сигарети, каву, чай, фрукти, солодощі, побутову техніку і навіть дитячі іграшки.

Унаслідок своєї злочинної діяльності зловмисники заволоділи чужим майном вартістю понад 200 тис грн.

Під час досудового розслідування встановлено і задокументовано 13 епізодів злочинної діяльності підозрюваних. Саме тринадцята, нічна крадіжка у продуктовому магазині стала для них роковою: правоохоронці затримали членів злочинного угрупування «на гарячому».

Троє учасників злочинного угрупування перебувають під вартою, ще один – під цілодобовим домашнім арештом.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Житомирської області