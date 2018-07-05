На отриманні неправомірної вигоди викрито посадову особу Кіровоградської облдержадміністрації

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Прокуратурою Кіровоградщини спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами продовжується цілеспрямована робота з виявлення корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності.
За результатами спільних скоординованих дій правоохоронців викрито факт вимагання та одержання неправомірної вигоди начальником відділу одного з департаментів Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Так, 4 липня 2018 року, за процесуального керівництва прокуратури області співробітниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України спільно зі слідчими обласної поліції в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт одержання вказаним посадовцем неправомірної вигоди у сумі 6 тис грн від приватного підприємця за сприяння у вирішенні питання щодо підписання договору з ним на встановлення певного обладнання.
Під час одержання неправомірної вигоди посадовця викрито у службовому кабінеті.
Наразі вказану особу затримано. Їй уже оголошено підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданого їй службового становища). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
Прес-служба прокуратури Кіровоградської області
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