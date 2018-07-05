До 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця Луганщини за розбійний напад

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Білокуракинським відділом Старобільської місцевої прокуратури Луганської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у житло)
Встановлено, що у травні 2017 року мешканець Троїцького району Луганської області здійснив розбійний напад поєднаний із проникненням у житло. Погрожуючи потерпілій насильством, небезпечним для життя і здоров’я заволодів майном (грошима та золотом) на загальну суму 19 тис грн.
За результатами судового розгляду судом ухвалено обвинувальний вирок та розбійника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.
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