До 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено мешканця Луганщини за розбійний напад

Встановлено, що у травні 2017 року мешканець Троїцького району Луганської області здійснив розбійний напад поєднаний із проникненням у житло. Погрожуючи потерпілій насильством, небезпечним для життя і здоров’я заволодів майном (грошима та золотом) на загальну суму 19 тис грн.