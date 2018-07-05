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Житель Львовщины проведет почти 10 лет за убийство знакомого

05.07.2018 14:08

Органами прокуратуры Львовской области поддерживалось государственное обвинение в суде в отношении 26-летнего жителя Львовщины, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство). Инцидент произошел еще в ноябре 2014 года у одной из деревень Каменка-Бугского района.

Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапного конфликта с 32-летним знакомым, нанес ему металлическим стержнем несколько ударов по голове и телу.

Ранения оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался. В судебном заседании злоумышленник свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Шевченковский районный суд Львова приговорил его к 9 годам и 6 месяцам заключения. Кроме этого, исковые требования потерпевших удовлетворены и в их пользу с обвиняемого взыскано более 600 тыс грн материального и морального вреда.

Пресс-служба прокуратуры Львовской области

 

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