Житель Львовщины проведет почти 10 лет за убийство знакомого

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Органами прокуратуры Львовской области поддерживалось государственное обвинение в суде в отношении 26-летнего жителя Львовщины, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 (умышленное убийство). Инцидент произошел еще в ноябре 2014 года у одной из деревень Каменка-Бугского района.
Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапного конфликта с 32-летним знакомым, нанес ему металлическим стержнем несколько ударов по голове и телу.
Ранения оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался. В судебном заседании злоумышленник свою вину признал полностью и искренне раскаялся.
Шевченковский районный суд Львова приговорил его к 9 годам и 6 месяцам заключения. Кроме этого, исковые требования потерпевших удовлетворены и в их пользу с обвиняемого взыскано более 600 тыс грн материального и морального вреда.
Пресс-служба прокуратуры Львовской области
В 1986 году Анатолий Марченко объявил голодовку. После его смерти освободили всех политзаключенных СССР. 32 года назад все надеялись, что его смерть не напрасна и он станет...