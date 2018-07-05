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Новое исследование выявило самые распространенные предметы, украденные в аэропортах

05.07.2018 14:13

Новое исследование выявило самые распространенные предметы, украденные в аэропортах,   эксперты поделились советами по безопасности ваших ценностей

В Великобритании эксперты проанализировали информацию о кражах в аэропортах и составили топ из 10 самых воруемых вещей.

 

Walter Bibikow / Getty Images

На первом месте списка логично оказались наличные деньги и банковские карточки. Большинство мошенников дежурит у банкоматов. Они пытаются незаметно вытащить наличку из карманов путешественников. Другие специализируются на том, чтобы подсмотреть ПИН-код карты.

Второе место в списке вещей, привлекательных для воров в аэропортах, занимают мобильные телефоны. Следом идут солнцезащитные очки, кошельки, фотоаппараты, сумки, украшения, паспорта, планшеты и компьютеры.

Согласно результатам исследования, в аэропорту хоть раз в жизни обворовывали каждого десятого из опрошенных. 

Советы по сохранению ценностей

1. Консолидируйте свои товары перед тем, как пройти безопасность. В то время как вам нужно будет удалить какую-то электронику, такую ​​как планшеты и ноутбуки из сумки, вы можете хранить свой кошелек, деньги / валюту, ювелирные изделия и проездные документы в сумке или куртке - до тех пор, пока вы положите их в предусмотренные емкости. Это поможет предотвратить кражу или  таких предметов.

2. Не ставьте свои предметы в рентгеновский аппарат, прежде чем вы будете готовы пройти через сканер безопасности. Каждый момент, когда вы оставляете свои предметы без присмотра, это еще один момент, когда воры могут красть ваши ценности.

3. Будьте осторожны, оставляя маленькие ценные предметы без присмотра, например, телефон или кошелек. Ценности, оставленные на столешницах в салонах, ресторанах и кафе легко схватить и убежать.

4. Вы никогда не должны оставлять свои сумки без присмотра, особенно в аэропорту, поэтому, что бы вы ни делали, держите свою сумку там, где вы можете ее контролировать. Если вы решили перед взлетом перекусить, если можете, поместите ногу касаясь ваше сумки или лучше на нее.

 

 

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