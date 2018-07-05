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В Норвегии из-за сильных пожаров не ходят поезда

05.07.2018 14:31

Норвегию охватили лесные пожары. Ряд железнодорожных рейсов пришлось отменить.

 В целях безопасности пассажиров норвежская железнодорожная служба NSB отменила ряд рейсов, что привело к серьезным задержкам в движении транспорта, сообщает «Вокруг света. Украина».

Огонь, который вспыхнул в муниципалитете Хакадаль недалеко от Осло в воскресенье, удалось локализовать, но движение на этом участке по-прежнему приостановлено.

Позже огонь начал распространяться дальше на север, в муниципалитете Ниттедал, что еще больше усугубило ситуацию. В итоге линию Gjøvikbanen пришлось полностью закрыть. Поезда временно заменили на 300 автобусов, но их было недостаточно для перевозки всех пассажиров.

Государственная служба железнодорожных перевозок обратилась к жителям региона с просьбой по возможности работать из дома.

 

 

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