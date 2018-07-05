В Норвегии из-за сильных пожаров не ходят поезда

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Норвегию охватили лесные пожары. Ряд железнодорожных рейсов пришлось отменить.
В целях безопасности пассажиров норвежская железнодорожная служба NSB отменила ряд рейсов, что привело к серьезным задержкам в движении транспорта, сообщает «Вокруг света. Украина».
Огонь, который вспыхнул в муниципалитете Хакадаль недалеко от Осло в воскресенье, удалось локализовать, но движение на этом участке по-прежнему приостановлено.
Позже огонь начал распространяться дальше на север, в муниципалитете Ниттедал, что еще больше усугубило ситуацию. В итоге линию Gjøvikbanen пришлось полностью закрыть. Поезда временно заменили на 300 автобусов, но их было недостаточно для перевозки всех пассажиров.
Государственная служба железнодорожных перевозок обратилась к жителям региона с просьбой по возможности работать из дома.
В 1986 году Анатолий Марченко объявил голодовку. После его смерти освободили всех политзаключенных СССР. 32 года назад все надеялись, что его смерть не напрасна и он станет...