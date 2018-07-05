Намагання «відкупити» доньку від неіснуючої кримінальної відповідальності коштувало втрати 10 тис г

Білопільські оперативники розшукують чергову зловмисницю, яка представилась поліцейською та під приводом непритягнення до кримінальної відповідальності родички 56-річної жінки за вчинення ДТП, виманила всі її гроші.

Поліцейським потерпіла розповіла, що вдень на її мобільний надійшов дзвінок від незнайомої жінки. Остання представилась працівником поліції та розповіла, що її донька вчинила ДТП, в якій постраждала дитина. Тому, аби уникнути кримінальної відповідальності, запропонувала допомогти потерпілим грошима на лікування. Після чого додала, що останнім часом в поліції дійсно є така практика. І якщо вона зараз знайде гроші та перерахує їх на рахунок так званих потерпілих, у відношенні її доньки в поліції не відкриватимуть кримінального провадження.

Жінка одразу погодилась на пропозицію аферистки. Проте спочатку намагалась додзвонитись доньці. Але коли всі спроби виявились марними, швидко пішла до банкомату та перерахувала обумовлені 10 тисяч гривень.

За даним фактом в поліції вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та звертаються до всіх громадян з проханням, не довіряти всім телефонуючим, нікому, ні за яких обставин, не перераховувати гроші незнайомцям, ким би вони не назвались, та перевіряти інформацію у відповідних установах із зазначенням всієї потрібної інформації. А про подібні випадки шахрайств розповідайте своїм літнім родичам, близьким чи просто сусідам.

Відділ комунікації поліції в Сумській області