Пять жителей села в Одесской области отравились грибами

Как сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, инцидент произошел 4 июля. В больницу попали три женщины, в т.ч. одна них беременная, и два мужчины. Все пострадавшие накануне употребляли грибы, которые собрали в лесополосе.

Больных перевели в Одесскую областную больницу, где четверо из пострадавших письменно отказались проходить лечение и вернулись домой. Под наблюдением врачей осталась беременная женщина. Ее состояние здоровья оценивается, как средней тяжести с положительной динамикой.