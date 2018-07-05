Пять жителей села в Одесской области отравились грибами

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Медики госпитализировали пятерых жителей села Концеба Савранского района Одесской области в связи с отравлением грибами.
Как сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, инцидент произошел 4 июля. В больницу попали три женщины, в т.ч. одна них беременная, и два мужчины. Все пострадавшие накануне употребляли грибы, которые собрали в лесополосе.
Больных перевели в Одесскую областную больницу, где четверо из пострадавших письменно отказались проходить лечение и вернулись домой. Под наблюдением врачей осталась беременная женщина. Ее состояние здоровья оценивается, как средней тяжести с положительной динамикой.
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