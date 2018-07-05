У столиці затримали злочинця, який втік з-під домашнього арешту і вбив чоловіка

За пограбування киянки суд обрав зловмиснику запобіжний захід, який передбачав перебування за місцем реєстрації. Однак чоловік проігнорував рішення та повернувся у столицю, де повторно скоїв тяжкий злочин.

До чергової частини Голосіївського управління поліції звернувся місцевий рибалка. Він повідомив, що в очереті на березі річки виявив чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та кінологи.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, під час обстеження території поліцейські виявили чоловіка з травмами голови і тіла. Вони встановили його особу, це – 33-річний мешканець Хмельницької області, який останнім часом мешкав у столиці. Також правоохоронці опитали свідків та з’ясували, що напередодні у кафе відпочивала компанія чоловіків – і між двома із них виник конфлікт.

«Сварка переросла у бійку, далі вони покинули приміщення і продовжили з’ясовувати стосунки біля водойми. У результаті один із чоловіків задушив опонента, забрав із його кишені 300 гривень, телефон і втік», - зазначив Олег Степанович.

Для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс розшукових заходів та встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві чоловіка. Ним виявився 22-річний вінничанин, який у березні цього року скоїв грабіж. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак він втік у столицю і скоїв тяжкий злочин.

«Ми затримали зловмисника поблизу Святошинського районного суду. Він з’явився туди як підозрюваний у раніше скоєному грабежі. Зараз чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На час слідства йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Тепер йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», - додав Олег Волошин.

Тетяна Максименко; Відділ комунікації поліції Києва