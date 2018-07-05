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У Києві перехожі затримали іноземця за пограбування дівчини

05.07.2018 16:14

Зловмисник зірвав із шиї киянки золотий ланцюжок. Однак перехожі, які стали свідками злочину, наздогнали правопорушника на сусідній вулиці та тримали до приїзду поліції.

До поліції Солом’янського району столиці від місцевих мешканців надійшло повідомлення про затримання грабіжника на вулиці Гарматній.

Як розповів начальник відділу поліції №1 Солом’янського управління поліції Павло Чеханюк, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції. До правоохоронців звернулася 22-річна місцева мешканка та повідомила, що незнайомець зірвав із шиї золоту прикрасу і намагався втекти.

«Завдяки оперативному реагуванню перехожих, які стали свідками злочину, грабіжника наздогнали та затримали на сусідній вулиці. Встановлено, що чоловік – громадянин іншої держави, 1997 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину у місті Одеса»,- додав правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Іноземцю загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Катерина Поліщук

 

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