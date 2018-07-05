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Правоохоронці Київщини на гарячому затримали депутата за вимагання хабара в 1 млн. гривень

05.07.2018 16:25

Працівники управління захисту економіки Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури та спільно зі співробітниками відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління області задокументували протиправну діяльність одного з депутатів Гостомельської селищної ради.

 Чоловік вимагав хабар у сумі 1 млн. гривень за виділення 100 земельних ділянок під поховання померлих.

Правоохоронці задокументували злочинний факт під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 312 500 гривень.

В автомобілі народного обранця, якого затримано в порядку ст.208 КПК України, вилучені кошти, отримані злочинним шляхом. Також вилучені підроблені акти депутата селищної ради про факт проживання осіб на території селищної ради. Наразі тривають обшуки за місцем проживання фігуранта.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції в Київській області

 

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