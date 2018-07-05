Розшукуються свідки ДТП!

Слідчим управлінням ГУНП України в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 4 липня поточного року в смт. Юр’ївка.

Попередньо встановлено, що 04.07.2018 року близько 14:50 години водій автомобіля «ВАЗ-2107030», рухаючись по вул. Центральній у смт. Юр’ївка у напрямку с. Варварівка автодороги Знам’янка-Луганськ-Ізварине, допустив зіткнення з велосипедистом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди останній отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям.

З метою проведення повного та об’єктивного розслідування обставин вказаної дорожньо-транспортної пригоди, просимо всіх свідків та очевидців пригоди, осіб, які мають корисну інформацію, а також власників відеореєтраторів, повідомити корисну інформацію за телефонами:

чергова частина (05632) 6-22-31,095-304-23-38; 098-54-50620; 102 або будь-яким зручним для Вас способом.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Павлоградського ВП