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Поліція Нікополя розшукує 13-річну дівчинку (фото)

05.07.2018 16:38

Корешнікова Єлизавета Олексіївна 14.04.2005 року народження пішла з дому 4 липня приблизно о 12 годині до своєї подруги в дитячий табір «Великий луг» та до теперішнього часу не повернулася.

Була одягнена: сіра футболка, джинсові шорти, червона кепка, при собі мала чорний шкіряний рюкзак.

Прикмети:  Зріст – 174-176 см, вага – 56 кг, будова тіла спортивна, волосся руде довге, очі  сіро-зелені, на правому виску є маленький шрам у волоссі, шрам на лівому коліні.

Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження дівчинки, прохання повідомляти за телефонами: 102, 095 938 27 56, 050 450 91 40 (цілодобово).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського ВП

 

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