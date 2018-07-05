Поліція Нікополя розшукує 13-річну дівчинку (фото)

Корешнікова Єлизавета Олексіївна 14.04.2005 року народження пішла з дому 4 липня приблизно о 12 годині до своєї подруги в дитячий табір «Великий луг» та до теперішнього часу не повернулася.

Була одягнена: сіра футболка, джинсові шорти, червона кепка, при собі мала чорний шкіряний рюкзак.

Прикмети: Зріст – 174-176 см, вага – 56 кг, будова тіла спортивна, волосся руде довге, очі сіро-зелені, на правому виску є маленький шрам у волоссі, шрам на лівому коліні.

Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження дівчинки, прохання повідомляти за телефонами: 102, 095 938 27 56, 050 450 91 40 (цілодобово).

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського ВП