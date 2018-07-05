У Шевченківському районі столиці виявили чоловіка із вогнепальними пораненнями

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На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, кінологи та співробітники карного розшуку.
Тіло загиблого в автомобілі на вулиці Щусєва побачила перехожа, яка відразу зателефонувала в поліцію. Правоохоронці на даний час ретельно оглядають місце події та спілкуються зі свідками, аби встановити всі обставини і мотиви злочину.
«Попередньо на тілі потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальні поранення. Слідчі відпрацьовують кілька версій убивства, основна з яких - вбивство з корисливих мотивів. На місці злочину також знайшли дві кулі та дві стріляні гільзи, їх відправлять для проведення експертизи, щоби встановити, із якої зброї стріляли», - розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Олександр Пивовар.
Подія належним чином зареєстрована. Розпочато два кримінальні провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Проводяться всі необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.
Відділ комунікації поліції Києва
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