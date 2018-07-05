Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Шевченківському районі столиці виявили чоловіка із вогнепальними пораненнями

05.07.2018 16:37

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, кінологи та співробітники карного розшуку.

Тіло загиблого в автомобілі на вулиці Щусєва побачила перехожа, яка відразу зателефонувала в поліцію. Правоохоронці на даний час ретельно оглядають місце події та спілкуються зі свідками, аби встановити всі обставини і мотиви злочину.

«Попередньо на тілі потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальні поранення. Слідчі відпрацьовують кілька версій убивства, основна з яких - вбивство з корисливих мотивів. На місці злочину також знайшли дві кулі та дві стріляні гільзи, їх відправлять для проведення експертизи, щоби встановити, із якої зброї стріляли», - розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Олександр Пивовар.

 

Подія належним чином зареєстрована. Розпочато два кримінальні провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. 

Проводяться всі необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Відділ комунікації поліції Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...