Дедывоевали: в России врачи «скорой» три часа отказывались везти в больницу 92-летнего ветерана

Департамент Ямало-Ненецкого автономного округа начал проверку после инцидента с 92-летним ветераном Владимиром Николенко из Нового Уренгоя, которого бригада «скорой помощи» отказывалась везти в больницу, объяснив это тем, что он умрет в машине.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Николенко — заместитель председателя совета ветеранов Великой Отечественной войны в Новом Уренгое. У него проблемы с сердцем и подозрение на рак легкого. К вечеру 26 июня Николенко начал задыхаться, и его дочь вызвала скорую. Врачи вкололи больному анальгин, ему полегчало, и медики вскоре уехали.

В реанимационном отделении согласились принять мужчину, но бригада скорой помощи три часа отказывалась его госпитализировать. Врачи скорой согласились забрать его только при наличии расписки об отсутствии претензий со стороны родственников в случае, если он все-таки умрет.

В итоге Николенко благополучно доставили в реанимацию и погрузили в состояние искусственной комы. К началу июля он пришел в сознание и начал разговаривать.