Дедывоевали: в России врачи «скорой» три часа отказывались везти в больницу 92-летнего ветерана

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Департамент Ямало-Ненецкого автономного округа начал проверку после инцидента с 92-летним ветераном Владимиром Николенко из Нового Уренгоя, которого бригада «скорой помощи» отказывалась везти в больницу, объяснив это тем, что он умрет в машине.
Об этом сообщает «РИА Новости».
В реанимационном отделении согласились принять мужчину, но бригада скорой помощи три часа отказывалась его госпитализировать. Врачи скорой согласились забрать его только при наличии расписки об отсутствии претензий со стороны родственников в случае, если он все-таки умрет.
В итоге Николенко благополучно доставили в реанимацию и погрузили в состояние искусственной комы. К началу июля он пришел в сознание и начал разговаривать.
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