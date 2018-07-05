В Испании задержаны 129 членов армяно-грузинской ОПГ которой руководили 7 "воров в законе"

Как сообщает в четверг сайт Интерпола, операция проводилась с 25 по 29 июня, ей предшествовало расследование, которое длилось два с половиной года. В Интерполе считают, что группировка, которой руководили семь грузинских и армянских "воров в законе", была причастна к торговле наркотиками, вымогательству и коррупции.

Спецоперация прошла одновременно в нескольких городах Испании: обыски прошли примерно в 70 домах, полицейские нашли в них огнестрельное оружие, драгоценности и деньги. // Настоящее Время