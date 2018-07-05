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Британия допустила введение новых санкции против России после очередного ЧП близ Солсбери

05.07.2018 17:29

Если причастность России к новому инциденту с отравлением близ Солсбери будет доказана, то против Москвы могут быть приняты новые меры.

 Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, передает Daily Mail.

«Если будет доказано, что российское правительство ответственно и за этот случай тоже, то мы, конечно, рассмотрим те действия, которые мы можем предпринять», — отметил министр и добавил, что пока правительство страны не приняло решение об обсуждении инцидента с российскими властями и, в частности, российским послом в Лондоне.

Он подчеркнул, что пока Лондон не планирует делать поспешных выводов.

Напомним, 30 июня в доме в городе Эймсбери, неподалеку от Солсбери, были найдены два человека, находившиеся в тяжелом состоянии. Пострадавшими оказались жившие вместе 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули. Британские следователи предположили, что может иметь место связь отравления двух человек с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в марте этого года. Однако позднее министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что прямой связи между новым инцидентом и «делом Скрипалей» нет, и что произошедшее не было покушением. В то же время он не исключил, что пара могла получить отравление из-за остатков нервно-паралитического вещества, сохранившихся в Солсбери.

 

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