В РФ суд приговорил к условному сроку трансгендера за покупку тестостерона в Беларуси

Железнодорожный районный суд приговорил к трем годам условного срока трансгендера из Екатеринбурга, обвиняемого по статье 226.1 УК (контрабанда сильнодействующих веществ) за покупку тестостерона из Беларуси.

Об этом пишет «Медиазона» с ссылкой на рассказ самого обвиняемого.

Кроме того, суд назначил ему испытательный срок два года. Подсудимый признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. До приговора обвиняемого отправили на экспертизу в психиатрическую больницу и поместили туда в стационар на 30 дней.

«Медиазона» рассказывала о деле 23-летнего трансгендера Владислава (имя изменено), который не смог пройти легальную врачебную комиссию и начал гормонально-заместительную терапию самостоятельно, заказывая препараты по интернету.

Владислав заказал из Белоруссии препарат Sustaged. В 2007 году 1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он), который входит в состав Sustaged и других подобных препаратов, постановлением правительства включили в список сильнодействующих веществ, запрещенных для свободного ввоза в Россию.

В отношении Владислава возбудили дело по части 1 статьи 226.1 УК — (контрабанда сильнодействующих веществ). В этой статье тестостерон стоит в одном ряду с ядовитыми, отравляющими и наркотическими веществами, радиационными источниками, боеприпасами и оружием массового поражения.