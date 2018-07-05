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Луценко объявил об изменении подозрения Добкину

05.07.2018 17:52

Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

 

При этом не указано, в чем именно заключается изменение подозрения.

"После объявления об изменении ранее сообщенного подозрения другим фигурантам уголовного производства досудебное расследование будет закончено и материалы досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины будут открыты стороне защиты", - отмечает Сарган.

После этого, по ее словам, обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Сам Добкин в комментарии "Украинской правде" заявил, что подозрение ему не изменяли. Криминальные статьи подозрения, по его словам, остались прежними.

"Это процедура такая. Когда заканчивается досудебное следствие перед передачей в суд мне дают уточненное подозрение, которое следователь в процессе расследования уже сформулировал в таком виде, в котором будут передавать его в суд и предъявлять мне обвинения", – объяснил нардеп.

Теперь, по словам "оппоблоковца", он будет ознакамливаться с делом, после чего его передадут в суд.

"Это уточнение некоторых юридических формулировок. Там ничего не прибавилось, с точки зрения фактажа и обстоятельств", - пояснил также УП адвокат Добкина Игорь Степанов.

Он отметил, что материалы дела защите еще не открывали.// Украинская правда

 

 

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