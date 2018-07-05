Информация о минировании 15 зданий во Львове не подтвердилась

Во Львове правоохранители проверили сообщение о минировании зданий и не обнаружили взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Так, ранее сегодня, 5 июля, сообщалось, что во Львове заминировали 15 зданий.

Аноним сообщил о закладке "бомбы с таймером" на улицах: Зеленой, Замарстыновской, Промышленной, Шевченко, Научной, Богдана Хмельницкого, Роксоланы, Конисского, Хуторивка, Елены Степановны и Героев Упа.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства

Напомним, ранее сообщалось, что в течение июня к Львовскому городскому совету поступило 210 электронных сообщений о закладке взрывных устройств по разным адресам во Львове, которые оказывались ложными.

В мэрия заявили, что они обратятся с соответствующими письмами к Национальной полиции, Службе безопасности Украины, а также министру внутренних дел Украины для принятия соответствующих мер.