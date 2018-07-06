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Офицер-ихтамнет рассказал в суде РФ об участии в «мероприятии на территории смежной страны»

05.07.2018 23:59

Старший лейтенант Олег Леонтьев, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова , в последнем слове рассказал об участии в «мероприятии на территории смежной страны», где «как бы не было» российских военных.

Как сообщает фонд «Право матери», который представляет на процессе интересы сестер погибшего, Леонтьев попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

Александр Ясинек (крайний слева) с нашивкой летучей мыши военной разведки армии РФ во время командировки в восточную Украину. Фото: Александр Лебедь / Вконтакте

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«При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует фонд заявление Леонтьева.

Вероятно, это первое публичное и официальное (так как сделано в суде) заявление российского офицера.
ФОНД «ПРАВО МАТЕРИ»
Власти РФ отрицают участие российских вооруженных сил в боевых действиях на территории лишь одной смежной с Россией страны — Украины. На утверждения об этом Москва заявляет, что россияне едут туда добровольно и среди них есть взявшие отпуск или уволившиеся военные. // Meduza

 

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