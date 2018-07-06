Офицер-ихтамнет рассказал в суде РФ об участии в «мероприятии на территории смежной страны»

Как сообщает фонд «Право матери», который представляет на процессе интересы сестер погибшего, Леонтьев попросил суд о приговоре, который позволил бы ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

«При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — цитирует фонд заявление Леонтьева.