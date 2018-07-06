В Харькове взорвали Audi с директором фабрики «Здоровье»

Александр Доровский и его охранники пострадали во время взрыва незначительно.

Вечером 5 июля прогремел взрыв в Киевском районе Харькове. ЧП произошло на улице Гризодубовой, 54 (частный сектор недалеко от Пятихаток, в нескольких километрах - ресторан "Дубровский").

"В 18.20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль", - сообщили в пресс-центре ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автомобиль Audi, судя по оперативным фото, пострадал по большей части сзади: бампер повредило, стекло с водительской стороны вывернуло наружу. По данным полиции, никто из пассажиров иномарки не пострадал.

Известно, что в автомобиле находился директор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александр Доровский, а также его охранник.

На телефонные звонки Александр Доровский не отвечает. "Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет", - сообщили в Нацполиции.

Александр Доровский - директор компании "Здоровье", которую в 2014 году приобрел российский олигарх-единорос (он же профинансировал строительство храма Жен Мироносиц в центре Харькова), голосовавший в Госдуме в 2014 году "за" разрешение Путину использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины. Позже харьковский горсовет лишил Шишкина звания "почетного" за это.