Застрелений в Шевченківському районі столиці чоловік, виявився підполковником Нацполіції

Цей департамент в тому числі відповідає за «прослушку». До березня 2018 року він працював у Київській прокуратурі, зокрема, заступником прокурора Голосіївського району міста Києва. Проце пише журналістка Тетяна Висоцька.

Підполковник Глушак Дмитро Вадимович був вбитий у авто Hyundai Accent на вулиці Щусєва. 1977 року народження. Вбивця сидів позаду і стріляв через спинку крісла.

У декларації загиблого автомобіль Хюндай не вказаний.

Офіційна версія – убивство з корисливих мотивів. Нібито в загиблого вкрали телефон.