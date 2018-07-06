Застрелений в Шевченківському районі столиці чоловік, виявився підполковником Нацполіції

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Застрелений вчора, 5 липня в Шевченківському районі столиці чоловік, виявився підполковником і заступником начальника ДОТЗ Національної поліції України (Департамент оперативно-технічних заходів)
Цей департамент в тому числі відповідає за «прослушку». До березня 2018 року він працював у Київській прокуратурі, зокрема, заступником прокурора Голосіївського району міста Києва. Проце пише журналістка Тетяна Висоцька.
Підполковник Глушак Дмитро Вадимович був вбитий у авто Hyundai Accent на вулиці Щусєва. 1977 року народження. Вбивця сидів позаду і стріляв через спинку крісла.
У декларації загиблого автомобіль Хюндай не вказаний.
Офіційна версія – убивство з корисливих мотивів. Нібито в загиблого вкрали телефон.
В 1986 году Анатолий Марченко объявил голодовку. После его смерти освободили всех политзаключенных СССР. 32 года назад все надеялись, что его смерть не напрасна и он станет...