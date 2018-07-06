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13-річну дівчинку, яку розшуковали у Нікополі, поліція знайшла вбитою

06.07.2018 02:13

5 липня тіло дитини зі слідами насильницької смерті було виявлено у воді поблизу дитячого табору «Великий луг».

 Неповнолітня перебувала у розшуку з 4 липня. На пошуки дівчинки були задіяні працівники всіх підрозділів поліції, кінологи, курсанти, а також волонтери та містяни.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчинки настала від ножових поранень. Факту зґвалтування не зафіксовано.

Наразі поліція вживає всі заходи, направлені на розкриття цього злочину. Триває слідство.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського ВП

 

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