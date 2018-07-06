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Поліція знайшла рештки вибухового пристрою на місці замаху на вбивство гендиректора в Харкові

06.07.2018 02:56

У салоні автомобіля Аudi, який вибухнув на вул. Гризодубової, знаходилися троє людей. Це директор фармацевтичної компанії, його охоронець та водій.

Про це журналістам розповів начальник головного управління Національної поліції у Харківській області Олег Бех, повідомляє UA: Харків.

«На місці знаходиться деформований автомобіль і троє людей у стані шоку Троє потерпілих: водій, охоронець і генеральний директор компанії «Здоров'я». Як повідомили, вони пересувалися вулицею та пролунав вибух у задній частині автомобілю», - розповів Бех на місці події.

«На цей час життю та здоров’ю потерпілих нічого не загрожує, - каже Олег Бех. - Видимих тілесних ушкоджень не має, крім слідів крові на одязі та саден».

Також, за словами керівника Нацполіції області, на місці вибуху експерти побачили воронку та вибуховий пристрій невідомого типу.

«Крім того у ході огляду прилеглої території були знайдені дроти та граната Ф-1», - додав Олег Бех.

Нагадаємо, вибух на вул. Гризодубової пролунав у четвер, 5 липня, близько 18:20.

 

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